Decisivo em vitória na Libertadores, Flaco garante foco no Palmeiras e cita expectativa por Copa

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o atacante Flaco López contribuiu com a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER na noite desta terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva. O atacante abriu o placar do duelo da quarta rodada da Libertadores e participou da jogada do segundo gol.

Flaco López chegou ao seu 13° gol na temporada e agora vive expectativa por convocação à Copa do Mundo. O argentino garantiu foco no Palmeiras, mas comentou sobre o momento e a espera pelo nome na lista de Lionel Scaloni.

"Obviamente que está na cabeça (expectativa por convocação à Copa do Mundo), mas estou muito focado aqui, fazendo o meu trabalho, tentando dar o meu melhor e pensando em chegar da melhor forma. O resto já é com o treinador, decisão dele. Vou fazer minha parte aqui para ser bem considerado lá", disse à Paramount+.

Ele foi substituído na reta final do segundo tempo, dando lugar para Paulinho. Após o apito final, teve uma conversa com Abel Ferreira à beira do gramado, mas não revelou o conteúdo, afirmando que era "coisa de jogo".

"É coisa do jogo. Ele (Abel) me cobra bastante na semana e temos que resolver", finalizou.

A equipe comandada por Abel Ferreira chegou ao 13° jogo de invencibilidade no ano, somando jogos da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.

Situação do Palmeiras

Com este resultado, o Verdão retoma a liderança do Grupo F, com oito pontos conquistados em quatro jogos. São duas vitórias (Sporting Cristal) e dois empates (Cerro Porteño e Junior Barranquilla), até o momento, na competição. No Brasileiro, a equipe também defende a ponta, com 32 pontos.

Próximo jogo

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

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