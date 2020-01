Filme sobre construção do Allianz estreia nesta quinta no cinema

O filme Segundo Tempo, sobre o processo de construção do Allianz Parque, estreia nesta quinta-feira, no cinema do Shopping Bourbon, em São Paulo, e permanece em cartaz até a próxima quarta. A produção mostra em detalhes o processo de transformação do antigo Estádio Palestra Itália em uma moderna arena.

Produzido pela Oka Comunicações e dirigido por Rogério Zagallo, Segundo Tempo tem imagens poderosas de máquinas, aço e concreto, misturadas com lembranças afetivas de ex-jogadores, funcionários e torcedores. O filme traz depoimentos de ídolos como Ademir da Guia, César Maluco, Oberdan Cattani, Marcos e Evair, entre outros.

“O estádio foi se transformando junto com a cidade, o bairro e o futebol, mas se manteve sempre no mesmo local. Isso tornou a relação do torcedor palmeirense com seu estádio um caso muito especial. A história segue, o palco sagrado continua lá, adaptando-se às transformações de cada época”, afirmou o diretor.

A produção integra o projeto Palestra Itália.Doc junto com o filme Primeiro Tempo e a série Intervalo. O material documenta a transformação do estádio Palestra Italia em Allianz Parque, incluindo o último jogo antes das obras, a demolição, todos os passos da reforma e a primeira partida oficial da nova arena.

“Foram muitos anos de trabalho, mas o resultado final me deixa muito feliz, porque conseguimos documentar uma etapa histórica de transformação de um estádio centenário de uma maneira única. E, agora, finalmente, esta história poderá ser vista por um público maior”, declarou Zagallo.

Serviço:

Exibição do filme Segundo Tempo

Local: Bourbon Shopping São Paulo

Endereço: Rua Palestra Italia, 500 (Perdizes)

Data: De 23 até 29 de janeiro, sempre às 20 horas (de Brasília)

Duração: 87 minutos

Direção: Rogério Zagallo