Fifa parabeniza Palmeiras por ser “primeiro campeão global”

A Fifa divulgou no seu perfil oficial na rede social Instagram uma nota parabenizando o Palmeiras pelo título mundial conquistado há exatos 65 anos. “O Verdão foi invejado por todo o mundo 65 anos atrás, tornando-se o primeiro campeão global”, diz o comunicado.

O Palmeiras conquistou o título da Copa Rio em 1951, após empatar por 2 a 2 com a Juventus, da Itália, no Maracanã – o Verdão havia vencido o primeiro jogo da final por 1 a 0. O torneio reuniu, além dos dois clubes, o Vasco da Gama, Estrela Vermelha, Sporting de Lisboa, Austria Viena, Olympique de Nice e Nacional-URU.

Para lembrar o feito, o Palmeiras entrará em campo com um uniforme especial diante do Atlético-MG na manhã deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em clima de festa, a taça da Copa Rio também será exibida ao público no estádio Palestra Itália, antes da partida contra o Galo. O Palmeiras colocará faixas alusivas ao título de 1951 ao redor do gramado e distribuirá milhares de exemplares entre os torcedores.

Confira o comunicado da Fifa na íntegra:

Verde é a cor da inveja. O Verdão foi invejado por todo o mundo neste dia 65 anos atrás. Inspirado por Liminha, o Palmeiras bateu a Juventus, que contava com Giampiero Boniperti e um grande trio dinamarquês, para se tornar o primeiro campeão global do esporte. Cem mil pessoas assistiram a partida do Maracanã. Um milhão de torcedores encheram as ruas de São Paulo para receber os heróis na volta para casa.