Fernando Prass e Dudu publicam mensagens de despedida para Moisés

Depois de três anos e meio vestindo a camisa do Palmeiras, o meia Moisés acertou a sua transferência para o Shandong Luneng, da China, no último final de semana. Nesta segunda-feira, Fernando Prass e Dudu, dois líderes do elenco alviverde, publicaram mensagens de despedida ao meia em suas redes sociais.

Em sua conta oficial no Instagram, Prass publicou uma foto relembrando a partida em que Moisés atuou como goleiro, quando Jaílson foi expulso contra Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Na legenda, destacou os dois títulos do Brasileirão conquistados ao lado do meia, e ainda ressaltou o caráter do agora ex-companheiro.

Já Dudu publicou uma foto em seu stories, junto com Moisés em um dos treinos na Academia, desejando sorte ao meia no novo desafio na China.

Moisés foi negociado por 5 milhões de euros (R$ 21 milhões) junto ao clube chinês. O meia deixa o Verdão depois de 139 jogos, com 12 gols marcados e os títulos Brasileiros de 2016 e 2018. A transferência, entretanto, acontece em um momento de baixa do jogador com a torcida, depois de Moisés desperdiçar o pênalti decisivo na eliminação para o Internacional, nas quartas de final da Copa do Brasil.