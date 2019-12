Felipe Melo se explica após foto de filho com Gabigol

Um dia após a derrota de 3 a 1 para o Flamengo, em pleno Allianz Parque, causando a demissão do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos, o clima segue tenso no Palmeiras. Nesta segunda-feira, foi a vez de Felipe Melo vir a público se explicar com os torcedores.

A torcida palmeirense não ficou nada feliz com a publicação de uma foto do atacante Gabigol, do time carioca, com o filho do meio-campista, poucas horas antes do duelo contra o Alviverde. A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, chegou a emitir uma nota dizendo que “os créditos do volante se esgotaram” e que no “extra-campo é da imbecilidade de um Deyverson”.

Em sua conta oficial do Instagram, Felipe comentou o ocorrido e afirmou que era mentira que seu filho havia ido ao hotel onde o Flamengo estava concentrado para encontrar o camisa 9 flamenguista. Segundo o próprio, a visita seria para rever um funcionário da equipe carioca, com quem havia trabalhado há anos e mantém contato.

“Meus filhos foram ao hotel para ver o Carlão, amigo que conheci quando jogava no Flamengo. Carlão é da família, a ponto de tê-lo tatuado no peito. O Gabriel, com quem joguei junto, que tem meu total respeito, passou, viu meu irmão e foi lá, educado como é, falar com meus filhos, como eu faria com os dele”, explicou.

Leia a publicação de Felipe Melo na íntegra:

Para acabar com esta história de que meu filho foi ao hotel do Flamengo fazer foto com o Gabigol, vou esclarecer. Isso é uma tremenda mentira.

Meus filhos foram ao hotel para ver o Carlão, amigo que conheci quando jogava no Flamengo. Carlão é da família, a ponto de tê-lo tatuado no peito. O Gabriel, com quem joguei junto, que tem meu total respeito, passou, viu meu irmão e foi lá, educado como é, falar com meus filhos, como eu faria com os dele. Perguntou se o Luke era o mais novinho, por que ele era muito pequeno na época da Inter, e chamou o Luke para fazer uma foto para me mandar e postou.

E ele ter postado não ofende ninguém e nem instituição nenhuma. Nem a do Palmeiras, nem a do Flamengo. Dentro de campo, a história é outra. Se ele tiver que me driblar, vai fazer. Se eu tiver que chegar junto, vou chegar. Mas fora, nos respeitamos muito e isso não é ofensa. Isso é futebol. Futebol se joga dentro das quatro linhas.