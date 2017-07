Felipe Melo reclama do árbitro e Jailson isenta defesa em gol

O Palmeiras encerrou sua campanha na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Após o empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, o volante Felipe Melo esbravejou contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio, enquanto o goleiro Jailson isentou a defesa no lance do gol que levou o time celeste à semifinal no Mineirão.

Após um jogo morno durante o primeiro tempo, o Palmeiras chegou a sair na frente durante a etapa complementar com um gol marcado pelo atacante Keno, resultado que seria suficiente para avançar. O Cruzeiro, por meio de Diogo Barbosa, conseguiu empatar e, beneficiando pelo placar de 3 a 3 em São Paulo, avançou.

“Sabe o que está acontecendo? Ficaram a semana toda falando besteira. Aí, me botam esse (árbitro) caseiro, esse caseiro! No final do jogo, demoraram cinco minutos para bater uma falta e esse caseiro não fez nada. Parabéns para ele!”, reclamou Felipe Melo ao Sportv, em alusão a recentes declarações do vice de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin.

Logo após abrir o placar, Cuca trocou o atacante Dudu pelo volante Tchê Tchê e o Palmeiras passou a se defender. No lance do gol cruzeirense, Alisson cruzou da esquerda e Diogo Barbosa, livre no meio da área, usou a cabeça para completar com sucesso.

“Não foi erro de ninguém, não”, isentou Jailson. “Foi mérito deles. Belo cruzamento e belo cabeceio. Nossa equipe está de parabéns. Não é fácil jogar aqui dentro. Agora, vamos descansar e juntar as forças para o Brasileiro e para a Libertadores”, afirmou o goleiro.

Apontado como favorito no começo da temporada, o Palmeiras amarga sua segunda decepção em 2017. Eliminado no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, o time alviverde segue vivo na Copa Libertadores e vê o Corinthians com uma vantagem de 14 pontos na liderança do Brasileiro.

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras enfrenta o ameaçado Avaí, pela 17ª rodada do torneio por pontos corridos. Derrotado por 1 a 0 no Equador, o time alviverde decide em 9 de agosto uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores contra Barcelona de Guaiaquil.