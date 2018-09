Felipe Melo ganha elogio de Felipão após vitória sobre o Sport

Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Sport, o Palmeiras alcançou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite do último domingo. Logo após a partida disputada na Ilha do Retiro, o volante Felipe Melo foi elogiado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Em vídeo publicado nesta segunda-feira, a TV Palmeiras registrou a interação entre atletas e integrantes da comissão técnica no vestiário da Ilha do Retiro. Ao encontrar Felipe Melo, antes de abraçá-lo, Felipão exclamou: “Muito bem! Cada dia melhor!”.

O polêmico volante deixou o Palmeiras em situação delicada ao ser expulso logo no começo do jogo decisivo contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, porém, cresceu de produção e melhorou também no aspecto disciplinar.

Após bater o Sport pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta suas atenções às semifinais da Copa do Brasil. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, precisando reverter uma derrota por 1 a 0, o time alviverde encara o Cruzeiro, no Mineirão.

Felipão deve mandar a campo a seguinte escalação: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja. O zagueiro Gustavo Gomez, que não está inscrito na Copa do Brasil, é desfalque certo.