Felipe Melo frustra previsão de Luxemburgo no início da temporada

Uma das principais novidades promovidas por Vanderlei Luxemburgo desde que assumiu o comando do Palmeiras foi a efetivação de Felipe Melo como zagueiro. O camisa 30 firmou-se como titular ao lado de Gustavo Gómez, porém não conseguiu corresponder a uma expectativa que o treinador do Verdão tinha no início do ano.

Antes da disputa da Copa Flórida, Luxemburgo concedeu uma entrevista ao perfil oficial do torneio de pré-temporada e explicou por que teve a ideia de modificar a posição de Felipe Melo. O técnico deixou claro que sua maior preocupação estava relacionada ao alto número de cartões recebidos pelo jogador.

“Porque acho que ele é um excelente jogador de futebol, só que é muito alto e pesado. Então, com a idade que tem, joga de volante, só que a velocidade e a intensidade são diferentes. Ele consegue ter intensidade, mas no momento do jogo perde isso. Então fica com dificuldade”, afirmou Luxa.

“No primeiro bote ele vai bem, no terceiro ele toma o amarelo e no quarto ele toma o vermelho. Quando você coloca ele cinco, dez metros para trás, ele vai deixar de correr 60% do jogo. Então vai correr só 40% com a inteligência, qualidade e força física que tem, não tenho dúvida de que pode se tornar um grande zagueiro”, completou.

No entanto, Felipe Melo não reduziu os números de cartões amarelos desde que passou a atuar como zagueiro. Nas dez partidas disputadas em 2020, o camisa 30 foi advertido quatro vezes, igualando seu início de temporada mais indisciplinado.

Em 2018 e 2019, Felipe Melo recebeu apenas dois cartões amarelos nos dez primeiros jogos oficiais do ano. Nesta temporada, o agora zagueiro igualou a estatística de 2017, quando foi advertido quatro vezes no mesmo número de partidas.

Apesar de Felipe Melo não ter demonstrado uma evolução em termos de disciplina, o jogador trouxe uma melhora significativa para a saída de bola da equipe. De acordo com o Footstats, o camisa 30 é quem mais acertou lançamentos do Verdão em 2020, com 34 bolas longas. Além disso, Felipe Melo é o segundo atleta que mais acerta passes no Alviverde, atrás apenas de Gustavo Gómez.

Os campeonatos nos quais o Palmeiras disputada estão suspensos por conta do coronavírus. Até o momento, o Verdão é o segundo colocado do grupo B do Paulistão, com 19 pontos. Na Libertadores, o Alviverde lidera a chave B, com seis pontos conquistados.