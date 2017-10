Felipe Melo é destaque e Michel Bastos impressiona em treino

O último treino do Palmeiras com presença da imprensa antes do duelo contra o Cruzeiro, segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Palestra Itália, não deu pistas sobre o time titular do Verdão para o confronto. Nas atividades, porém, Felipe Melo teve desempenho superior a Jean e Thiago Santos e pode ficar com a vaga do suspenso Bruno Henrique.

Os trabalhos desta sexta-feira tiveram como prioridade o passe e a saída de jogo. Na primeira parte, os times precisam tocar a bola até leva-la ao goleiro adversário, que a dominava e dava início ao ataque da equipe.

Em seguida, Alberto Valentim posicionou linhas formadas por cones na altura da grande área de ambos os lados. Assim, o campo se tornou reduzido e a troca de passes mais rápida, exigindo atenção dos atletas. Quando um dos atacantes cruzava a linha estabelecida, apenas um defensor podia tentar tomar a bola para ajudar o goleiro.

Neste momento da atividade, o time branco, formado por Juninho, Mina, Zé Roberto, Mayke, Arouca, Felipe Melo, Jean, Hyoran, Dudu e Borja foi muito superior. O camisa 30 se destacou com viradas de jogo precisas e forte poder de marcação. Na frente, Borja e Dudu formaram ótima dupla e o colombiano anotou vários gols.

Ao lado do elenco, Michel Bastos e Guerra iniciaram transição física. O camisa 15 se recupera de uma inflamação no joelho, enquanto o venezuelano teve uma luxação no ombro. Após o trabalho, Michel Bastos ainda surpreendeu ao vencer o preparador de goleiros Oscar Rodríguez em uma aposta, em que o atleta, totalmente sem ângulo, conseguiu acertar um pequeno gol. O lance deixou até os jornalistas boquiabertos, enquanto Michel correu pelo gramado aos berros: “Você vai pagar, vai ter que pagar”.

O único jogador que não foi a campo nesta sexta-feira foi Willian. Tratando um edema na coxa, ele ficou na parte interna da Academia. A previsão de retorno era de três semanas, sendo que o atacante se machucou na partida contra a Ponte Preta, no dia 19 de outubro.

Com o triunfo sobre o Grêmio, no ultimo domingo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).