Felipe Anderson volta a ter chance como titular e encerra jejum pelo Palmeiras

Felipe Anderson disputou os 90 minutos pelo Palmeiras pela primeira vez nesta temporada. O camisa 7, que ganhou chance como titular na vitória por 3 a 0 sobre o Jacuipense, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, encerrou um jejum pelo Verdão e marcou seu primeiro gol no ano.

O meia-atacante vive, atualmente, sua maior sequência pelo clube, com 17 partidas. Felipe teve sua primeira chance entre os titulares nesta temporada no dia 12 de março, na derrota por 2 a 1 sobre o Vasco, em São Januário. Na oportunidade, disputou cerca de 70 minutos e saiu no segundo tempo.

90/180 ✅ O primeiro passo foi dado! Falta pouco para carimbarmos a classificação. Boa noite, #FamíliaPalmeiras! 🌙 pic.twitter.com/enUFQu2d1e — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 24, 2026

Temporada começou difícil

Felipe Anderson teve um começo de temporada complicado e só fez sua estreia no dia 24 de janeiro, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pela primeira fase do Paulistão. O meia ficou afastado por quase dois meses em razão de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na final da Libertadores, contra o Flamengo, em novembro.

Logo após seu primeiro jogo na temporada, voltou a ser desfalque. Primeiro, por um incômodo no joelho e, depois, por mais uma entorse no tornozelo esquerdo. Recuperado, voltou no dia 15 de fevereiro, quando entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 contra o Guarani, no fechamento da primeira fase do Estadual.

Desde então, Felipe Anderson disputou todos os jogos seguintes.

"Eu já vos disse que o futebol brasileiro tem características muito específicas a todos os níveis. Eu não estou aqui para defender o Felipe (Anderson), estou aqui para falar de fatos. E o que eu vou dizer aqui, já disse a ele, não tem problema absolutamente nenhum. Estamos a falar de um jogador que na Itália fez não sei quantos jogos seguidos, zero lesões. Dos jogos que fez aqui, 30% esteve fora por lesões. Se me perguntas se eu conheço, se tu conheces e o torcedor conhece que ele tem, pode e deve dar mais, ele sabe disso, é o primeiro que sabe disso", analisou Abel.

"É isso que todos nós queremos de todos os jogadores do Palmeiras. Umas vezes vamos andar mais em cima, outras vezes vamos andar mais abaixo. E o jogador do Palmeiras também sabe que, quando não chegar na técnica, tem que sobrar na atitude e na mentalidade competitiva. Isso depois é da responsabilidade de cada jogador. Foi bom para ele hoje fazer o gol, pode ser que lhe dê mais confiança. Quando já aconteceu com vários, com o Veiga, com o Roque, com o López, com o treinador", finalizou o treinador.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Red Bull Bragantino x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

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