Felipão vê ansiedade atrapalhar o Palmeiras e afasta clima de festa

Felipão, como palmeirense que é, não ficou satisfeito com o empate do Verdão com o rebaixado Paraná neste domingo. A explicação pela queda de rendimento do líder pode estar na ansiedade, segundo o treinador. Uma vitória nesta tarde deixaria o Palestra muito próximo do decacampeonato brasileiro.

“Isso atrapalhou (ansiedade), principalmente no segundo tempo, quando empatamos o jogo e, depois, ansiosamente, começamos a não jogar futebol, a não criar a situação que poderia nos dar a vitória. Era tudo no apressadinho. Não é assim que estamos jogando nem mantendo a liderança. É uma situação que teremos de trabalhar durante a semana”, afirmou.

No primeiro tempo, além do péssimo futebol apresentado por sua equipe, Felipão precisou lidar com o clima. O vento contrário ao ataque alviverde e a forte chuva prejudicaram o futebol de sua equipe.

“Empatamos porque não jogamos bem. O tempo foi horrível no primeiro tempo. Ainda não conversei com o Edu (Dracena, capitão neste domingo), não sei se escolhemos defender contra o vento. Depois, tomamos gol em uma jogada na qual tínhamos plena convicção de que jogada com velocidade era por ali. É claro que o tempo não foi benéfico para nós, mas também não foi muito benéfico para eles, não”, completou.

O decacampeonato brasileiro não veio neste domingo – nem poderia, matematicamente – no Estádio do Café repleto de palmeirenses, mas pode chegar na próxima quarta-feira, contra o América-MG, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. Para isso, o Palmeiras precisa vencer e torcer para que o Flamengo não ganhe do Grêmio no Maracanã e o Inter não bata o Atlético-MG no Beira-Rio.

“Isso não entra em campo. Clima de festa é para quem quiser fazer festa, não para os jogadores. Eles sabem e respeitam o adversário, como respeitaram os colegas do Paraná. Tiveram dificuldades por uma série de razões e vamos ter de corrigir muita coisa para o jogo de quarta-feira”, concluiu.

