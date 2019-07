Felipão sobre protestos com gritos de “pipoca”: “Gosto com sal ou açúcar”

Os protestos da torcida do Palmeiras, que chegaram ao ápice em um dos portões do Allianz Parque, tiveram início com gritos de “pipoca” para o elenco assim que o árbitro apitou o final do empate com o Vasco, neste sábado, no Allianz Parque. Questionado sobre as manifestações dos palmeirenses, Felipão foi irônico.

“Não ouvi nada disso. Pipoca? É bom com sal ou açúcar. Muito bom”, afirmou o treinador. “Não me preocupa o momento (da equipe). Preocupa o que não conseguimos organizar neste jogo, detalhes que não conseguimos implantar como ideia nesta volta (de Copa América). Preocupa algumas atuações que ainda deixamos a desejar”.

“Se crescerem (os protestos), vou fazer o que com isso? Não sou só eu, quem joga no Palmeiras sabe disso, quem joga no Corinthians sabe, quem joga lá no fim do mundo não sabe. Falar, xingar…É normal no futebol. Agressões não, mas xingar, não gostar, ou vaiar. É normal, é tranquilo”, finalizou.

O Palmeiras completou cinco jogos seguidos sem vitória neste sábado. A série, de três empates e duas derrotas, culminou na eliminação na Copa do Brasil e possível perda da liderança do Campeonato Brasileiro – o que ocorrerá em caso de vitória do Santos contra o Avaí.