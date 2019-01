Felipão retorna à Arena Barueri, símbolo da conquista da Copa do Brasil de 2012

Era 4 de agosto de 2012 quando o técnico Luis Felipe Scolari pisou no gramado da Arena Barueri pela última vez – pelo menos como técnico do Palmeiras. Quase sete anos depois, ele retorna ao local onde foi mandante de muitas partidas naquele ano (quando o estádio Parque Antártica ainda se transformava em Allianz Parque), para o duelo contra o Oeste, pela quarta rodada do Paulistão 2019.

Em sua segunda passagem pelo Verdão, de 2010 a 2012, Felipão comandou 18 jogos na Arena Barueri, sendo dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 63%. Um dado interessante é que especificamente quatro dessas partidas tiveram um peso bastante importante: eram mata-mata na Copa do Brasil de 2012, quando o Palmeiras sagrou-se campeão pela segunda vez do torneio. O terceiro caneco veio em 2015, já no Allianz Parque.

Foram quatro jogos com mando do Palmeiras na Arena Barueri na Copa do Brasil daquele ano. Uma vitória em cima do Paraná por 4 a 0, nas oitavas de final; 2 a 0 no Atlético-PR, nas quartas; um empate por 1 a 1 com o Grêmio (antes havia vencido por 2 a 0 no Olímpico) e, no primeiro jogo da final, venceu o Coritiba por 2 a 0.

Além do fator “casa” com a Arena Barueri, o Palmeiras também outro conhecido do outro lado, o atacante Mazinho que deve ser titular do Oeste na partida nesta quarta-feira. O torcedor deve se lembrar dele: chegou ao time em 2012 e ajudou na conquista da Copa do Brasil, quando, além de boas atuações, anotou três gols importantes (dois contra o Paraná e um contra o Grêmio).

Para o jogo desta quarta-feira, porém, em vez de escalar o goleiro Bruno, o lateral-esquerdo Juninho ou o meia Valdivia, Felipão tem outro elenco em mãos. A provável escalação deve ter: Weverton (Prass); Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena, Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Felipe Pires e Deyverson.

