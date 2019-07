Felipão admite superioridade do Inter em revés do Palmeiras: “Não somos imbatíveis”

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, admitiu a superioridade do Internacional na noite desta quarta-feira. Jogando no Beira-Rio, o time alviverde perdeu por 1 a 0 no tempo normal e não conseguiu sustentar a vantagem construída no primeiro duelo das quartas de final. Nos pênaltis, a equipe gaúcha venceu por 5 a 4 e avançou às semifinais da Copa do Brasil.

Questionado sobre o motivo da classificação e a atuação do Colorado, Felipão respondeu: “Porque jogou melhor, teve mais qualidade. Posso responder sobre a minha equipe, que teve menos qualidade que o Internacional. Aí eu converso com a minha equipe para ver os erros que aconteceram, para não cometer em outros jogos”.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 17 jogos oficiais na temporada. Irritado com a pergunta, Felipão também negou que tenha faltado vontade à sua equipe na partida disputada no Beira-Rio.

“Não, jamais vou pensar isso dos meus jogadores. Eles participam de todos os jogos com toda a boa vontade que têm, com qualidade de treino que lhes é dada. Às vezes alguma ou outra equipe é superior à nossa, não somos imbatíveis”, ressaltou.

Agora, o Palmeiras voltará as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, do qual é líder, e para as oitavas de final da Copa Libertadores, em que enfrenta o argentino Godoy Cruz. Para Felipão, não há necessidade de encontrar culpados pela eliminação desta noite.

“Ninguém morreu, não tem nada. Perdemos uma competição. Outros perdem, outros ganham, alguém vai ganhar. Não tem que crucificar A ou B, temos que jogar futebol com a mesma qualidade que nós temos. Em determinados momentos alguém pode ser superior. Vamos conversar e pronto”, concluiu.

O próximo compromisso do Palmeiras é o duelo com o Ceará, neste sábado, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão. Depois, dando sua sequência como visitante, o time enfrenta o Godoy Cruz na terça-feira, na Argentina.