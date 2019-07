Felipão não revela quem inscreverá na Libertadores e fala sobre L. Adriano

O técnico Luiz Felipe Scolari preferiu não revelar quem irá inscrever na próxima fase da Copa Libertadores. Com a classificação no torneio continental assegurada, o comandante alviverde tem mais duas vagas restantes para reforçar o elenco na competição, no entanto, precisa se decidir entre três opções: Luiz Adriano, Victor Hugo e Henrique Dourado.

Apesar de não dar qualquer pista, a tendência é que Felipão destine as duas vagas a Luiz Adriano, confirmado nesta terça-feira como novo reforço do Palmeiras pelos próximos quatro anos, e ao zagueiro Victor Hugo, de volta ao Palestra Itália após defender a Fiorentina, da Itália.

“O Alexandre [Mattos] sabe, o presidente sabe, Cícero [Souza, gerente de futebol] sabe. Eles vão mexer com os nomes que eu der, mas não vou falar aqui agora. Até porque amanhã pode cair um avião e morrer todo mundo. Se morrer alguns vou até soltar foguete”, disse Felipão, fazendo piada pelo fato de ter muitas opções no elenco.

Já em relação ao novo reforço do ataque do Palmeiras, que agora passa a contar com cinco jogadores, o técnico Luiz Felipe Scolari não escondeu a satisfação de ter Luiz Adriano no plantel. O jogador, que tem passagens vitoriosas pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Spartak Moscou, além de ter defendido o Milan, chega com o status de ser a solução dos problemas ofensivos do Palmeiras.

“O Luiz Adriano nos dá opções, porque joga como 9, como 7, como 11, pode jogar centralizado com outro companheiro de ataque, fazendo dois pontas de lança, algo que dificilmente temos aqui. É isso que essa contratação pode nos dar no futuro. Ele tem muitos anos para jogar futebol com grande qualidade”, concluiu Felipão.