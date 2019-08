Felipão lamenta erros no 1º tempo e fala em mudar pensamento

O Palmeiras, cotado para ganhar a Copa Libertadores, não passou das quartas de final. Após o revés diante do Grêmio na noite desta terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari, ainda no Pacaembu, lamentou as falhas apresentadas por sua equipe na metade inicial e falou em mudar de comportamento para ter sucesso no torneio continental.

O Palmeiras conseguiu sair na frente por meio de Luiz Adriano, mas tomou a virada logo depois com gols anotados por Everton Cebolinha e Alisson. No final do primeiro tempo, Willian acertou a trave e desperdiçou uma chance com o goleiro Paulo Victor já batido.

“Pagamos caro por nossos erros do primeiro tempo, tanto defensivos como ofensivos. Criamos boas chances e não conseguimos marcar o segundo. Estudamos o adversário e sabíamos que algumas situações se desenhariam, mas, por alguma razão, não estávamos no lugar certo”, afirmou Felipão, insatisfeito.

“Os erros acontecem, mas alguns são de forma tão diferente que não aceitamos e temos que aprender a não cometê-los, principalmente em torneios mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil. Vamos mostrar a eles que já vem acontecendo em duas, três oportunidades”, acrescentou.

Em vantagem diante de seus respectivos adversários nas quartas de final, os tradicionais River Plate e Boca Juniors devem acompanhar o Grêmio na semi da Copa Libertadores. Ao falar sobre a presença constante do trio nas fases decisivas do torneio continental, Felipão sublinhou a necessidade de mudar.

“São times altamente copeiros e diferentes no pensamento do nosso Palmeiras. Então, vão chegando. Temos que modificar nosso pensamento se quisermos atingir índices melhores no futuro”, disse Felipão, ganhador das edições de 1995 e 1999 da Copa Libertadores.