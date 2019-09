Felipão fala em brigar por título e planeja mudanças no Palmeiras

O Palmeiras perdeu seu lugar no G4 do Campeonato Brasileiro na última rodada, mas Luiz Felipe Scolari segue confiante. Derrotado pelo Flamengo na tarde de domingo, o técnico falou em brigar pelo título e, ainda no Maracanã, projetou mudanças na equipe titular.

“Ainda faltam mais de 20 jogos. Então, nada está terminado ou decidido. Temos ainda uma grande possibilidade de reação. Vamos precisar fazer esse trabalho em conjunto e ver se conseguimos até sábado para o jogo contra o Goiás”, disse o comandante.

Antes líder do torneio nacional e cotado como principal candidato ao título, o Palmeiras foi incapaz de ganhar uma partida após a Copa América, já que acumula cinco empates e duas derrotas. Assim, com 30 pontos ganhos, caiu para o quinto lugar da tabela de classificação.

“Os resultados não estão acontecendo. Vamos precisar revisar algumas coisas, mas também precisamos que os atletas entendam que, daqui para a frente, temos que mudar algumas peças, alguns jogadores, alguma situação tática para que consigamos atingir o objetivo, que é brigar pelo título”, declarou Felipão.

Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Pela 18ª rodada do torneio nacional, às 21 horas (de Brasília) de sábado, o time treinado por Luiz Felipe Scolari pega o Goiás, no Estádio Serra Dourada.

“Nós, da parte técnica, temos que fazer com que os jogadores entendam que é um momento diferente do Palmeiras e que a gente precisa trabalhar de uma forma muito mais intensa, buscar alternativas diferentes para que saiamos do lugar em que estamos”, afirmou.