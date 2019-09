Felipão explica esquema com três volantes e vê problema anímico

Em um duelo entre dois times cotados ao título brasileiro, disputado neste domingo, o Palmeiras foi dominado pelo Flamengo no Maracanã. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, que optou por um esquema com três volantes, o time alviverde apresentou problemas anímicos ao disputar o primeiro jogo após o revés na Copa Libertadores.

Felipão armou o time com Felipe Melo, Matheus Fernandes e Bruno Henrique no meio de campo e levou um baile do Flamengo durante o primeiro tempo. O técnico voltou para a etapa complementar com Raphael Veiga na vaga de Matheus Fernandes, mas a situação não mudou muito.

“A intenção era organizar pelo meio com três jogadores mais fixos, dando uma consistência maior ao setor em que todos os atletas do Flamengo rodam bastante. Fizemos isso até os 10 minutos, foi um jogo equilibrado e sem problemas tão evidentes. Então, erramos uma saída de bola, oportunizamos o contra-ataque e sofremos o gol”, disse.

No primeiro gol, o Flamengo aproveitou saída errada do Palmeiras e Gabriel recebeu de Bruno Henrique para tocar com categoria na saída de Weverton. A partir de então, o time alviverde, eliminado recentemente da Copa Libertadores pelo Grêmio, não teve condições psicológicas para se recuperar, de acordo com Felipão.

“Depois do gol, a parte anímica atuou um pouco mais sobre os jogadores. E o Flamengo, jogando muito bem, fez o que vem fazendo durante o campeonato. Venceu pelo nosso erro no primeiro gol e porque a gente animicamente sentiu bastante. Como sentiu depois da desclassificação na Copa do Brasil”, analisou Felipão.

Com 30 pontos ganhos, o Palmeiras caiu para a quarta posição do Campeonato Brasileiro. Pela 18ª rodada do torneio nacional, às 21 horas (de Brasília) de sábado, o time treinado por Luiz Felipe Scolari entra em campo para enfrentar o Goiás, no Estádio Serra Dourada.