Felipão ensaia Palmeiras com força máxima para decisão contra o Inter

O Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira seu último treinamento antes de encarar a decisão contra o Interacional, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela volta das quartas de finais da Copa do Brasil. A boa notícia para o Verdão é que todos os atletas estão à disposição para o duelo.

Apenas Ivan Angulo não foi ao gramado com os companheiros e segue fazendo trabalhos apenas na parte interna da Academia de Futebol. Edu Dracena, que ontem passou por situação semelhante à do colombiano, foi ao gramado nesta tarde.

Já Mayke e Ramires, que ontem realizaram atividades com o preparador físico Omar Feitosa, hoje realizaram aquecimento junto com os demais companheiros. Como de costume, a imprensa teve acesso apenas aos dez primeiros minutos das atividades dos trabalhos em que Felipão definiu quem irá encarar o Colorado.

Poupados no clássico contra o São Paulo, os zagueiros Luan e Gustavo Gómez, os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique e o meia Lucas Lima devem voltar ao time. O Alviverde tem a vantagem do empate para conseguir avançar à semifinal por ter vencido o primeiro duelo pelo placar mínimo, no Allianz Parque.

Um provável Verdão tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.