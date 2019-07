Felipão e Luxa revivem duelo que teve acusação de soco na cara e manipulação

O jogo deste sábado entre Palmeiras e Vasco expõe uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Se as duas equipes se consideram são coirmãs, o mesmo não se pode dizer dos treinadores dos dois times: Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo.

A rica história de confrontos entre dois dos comandantes mais vitoriosos do futebol nacional já soma 29 jogos, com 11 triunfos de Scolari, seis de Luxa e outros 12 empates. Mais do que isso, o duelo já teve acusações de soco na cara e aproveitamento de manipulação de resultados.

Em 1995, Felipão comandava o Grêmio em duelo da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, treinado por Luxemburgo, quando foi acusado pelo adversário. “Ele me deu um soco! Ele está completamente louco!”, disparou Vanderlei aos microfones de TV, durante o segundo tempo da partida que terminou com vitória e classificação gremista.

Depois da partida, Felipão admitiu que passou dos limites ao confrontar o flamenguista, mas negou ter dado um soco no rival. “Eu não dei um soco. Eu o empurrei com as duas mãos porque ele me chamou de maluco por mandar bater nos adversários”, afirmou o gaúcho, que seria vice daquele torneio.

As rugas pareciam superadas, inclusive com apertos de mão e cumprimentos antes de jogos seguintes, mas a relação voltou a se deteriorar em 2016. Demitido do Tianjin Quantin, da China, Luxemburgo creditou seu insucesso no país à uma suposta manipulação de resultados que ocorreria no futebol local.

Felipão, que venceu o Campeonato Chinês em três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017), além da Copa da China (2016), Supercopa da China (2016 e 2017) e Liga dos Campeões da Ásia (2015), tomou as dores pela declaração de Luxemburgo e afirmou que se tratavam apenas de desculpas.

“Foi para justificar. Tu sai do seu serviço, do seu país, e pode não dar certo. Mas não justifica não conseguir atingir o objetivo, transferir para uma coisa que a China pode ter vivido há 50 anos e hoje é impossível”, afirmou à ESPN na ocasião.

Luxemburgo recuou após os dizeres de Scolari, afirmando que “não queria generalizar” e que “respeita Felipão”. Desde então, porém, os dois treinadores não voltaram a se encontrar, o que ocorrerá neste sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.