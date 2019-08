Felipão diz que Palmeiras está um ponto abaixo do planejado no Brasileiro

Com 14 rodadas do Campeonato Brasileiro disputadas, o Palmeiras ocupa a vice-liderança, com 29 pontos, três a menos que o Santos. Apesar de figurar entre os primeiros colocados e seguir como forte candidato ao título, a campanha alviverde está abaixo, conforme o planejado por Luiz Felipe Scolari.

“Nós tínhamos uma ideia de pontuação até o 14º jogo. Se ganhássemos do Bahia, estaríamos um ponto acima do que planejamos. Como empatamos, estamos um ponto abaixo. Será um campeonato disputado até o fim”, disse.

“No Brasileiro, nós temos oito equipes, no mínimo, que começam a competição disputando o título. Fizemos uma boa arrancada, tivemos problemas depois da Copa América e agora estamos jogando bem, tivemos um ou outro problema”, completou.

O treinador, inclusive, aproveitou para dizer que está tentando mudanças na equipe ao ser questionado sobre o rendimento no empate diante do Bahia, no último domingo, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Dentro do que imaginamos para o jogo de hoje, não conseguimos 100%, mas foi uma amostra mais ou menos de determinadas situações já para o jogo de sábado e de terça que vem pela Libertadores. A gente já vai tentando algumas ideias mais concretas”, falou.