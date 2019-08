Felipão aprova atuação e programa conversa com Felipe Melo

O Palmeiras ficou à frente do Bahia no placar duas vezes, mas não conseguiu superar a expulsão de Felipe Melo e dois pênaltis marcados para o adversário com ajuda do VAR, prolongando a sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro após a pausa da Copa América. Depois do empate por 2 a 2, Felipão viu com bons olhos a atuação da equipe.

“O desempenho do time foi bom. Era muito bom até o momento da expulsão do Felipe. Depois, ficamos com um a menos e ainda assim viramos 2 a 1. Com um jogador a menos, é um pouco mais difícil. No geral, está bem. A entrada do Luiz Adriano deu uma qualidade maior, um sistema um pouco diferente de bola trabalhada. No final, gostei da equipe”, disse o treinador.

Felipão também comentou a expulsão de Felipe Melo. Ao ser perguntado sobre o lance em que o volante atingiu Lucca no rosto com o braço e, posteriormente, recebeu o cartão vermelho direto, o comandante do Verdão viu a decisão do árbitro como acertada e afirmou que vai conversar com seu jogador.

“A falta que ele fez sim era nítida para que fosse expulso. Isso não pode acontecer, já conversamos, vamos conversar de novo, mostrar o lance e saber o porquê daquilo para que tenhamos uma normalidade”, analisou.

“Estamos trabalhando isso (para que Felipe Melo não seja expulso). Em um ano, tivemos um momento no início quando cheguei aqui, mas tivemos a expulsão de hoje. No restante, não tivemos mais nenhum momento tão diferente. O Felipe estava administrando situações normais de lances em que levava um cartão amarelo”, finalizou.