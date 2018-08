Ex-presidente Paulo Nobre dá boas-vindas a Felipão no Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Luiz Felipe Scolari concedeu a primeira entrevista como novo técnico do Palmeiras na tarde desta sexta-feira. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, Paulo Nobre, ex-presidente do clube, publicou uma mensagem para saudar o retorno do experiente gaúcho.

“Seja bem-vindo, Felipão! Que você, com sua competência e carisma, junto com os demais profissionais do departamento de futebol, consigam levar esse bom elenco do Palmeiras aos títulos que nós, torcedores, tanto esperamos (como fez em 2012)! Se tem alguém com personalidade para dar rumo ao time, esse é você!”, escreveu.

Paulo Nobre presidiu a Sociedade Esportiva Palmeiras de 2013 a 2016. No primeiro mandato, o time alviverde ganhou a Série B e penou para evitar nova queda em 2014. No segundo e último, conquistou a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016.

Ao deixar a presidência do Palmeiras após duas gestões, Paulo Nobre indiciou Maurício Galiotte, um de seus vices, eleito como candidato único. Atualmente, no entanto, ambos estão rompidos, e Galiotte deve ser candidato à reeleição no final deste ano.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Independência, Felipão dirige o Palmeiras no confronto com o América-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde encara o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil e pega o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores.