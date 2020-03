Ex-palmeirense adere a desafio e faz embaixadas com papel higiênico

Com a população em casa como medida preventiva à pandemia de coronavírus, vários desafios têm surgido nas redes sociais entre os fãs de futebol. O atacante Felipe Pires, com passagem pelo Palmeiras na última temporada, aderiu ao StayHomeChallenge e fez embaixadinhas com um rolo de papel higiênico.

Durante a quarentena, o meia-atacante Felipe Pires, do Rijeka, mostrou qualidade ao fazer embaixadinhas com o rolo de papel higiênico. ⚽️👍 #StayHomeChallenge pic.twitter.com/2ySAGOwEKO — Triple Comunicação (@triplebr) March 18, 2020

Vindo do Hoffenheim, Felipe Pires foi emprestado ao Palmeiras na última temporada, mas não emplacou. Após uma breve passagem pelo clube alviverde, o atacante foi cedido ao Fortaleza e, atualmente, aos 24 anos de idade, veste a camisa do Rijeka, da Croácia.