Evangelista valoriza vantagem do Palmeiras contra o Jacuipense, mas pede cautela: "Nada garantido"

Lucas Evangelista reconhece a boa vantagem do Palmeiras na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas, mesmo assim, pediu cautela antes do jogo de volta contra o Jacuipense. Na ida, o Verdão venceu por 3 a 0 e encaminhou a vaga.

Ramón Sosa (duas vezes) e Felipe Anderson anotaram os gols palmeirenses no jogo que aconteceu no Allianz Parque, no dia 23 de abril. Palmeiras e Jacuipense voltam a se enfrentar nesta quarta-feira pelo jogo de volta da quinta fase. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).

"O resultado que fizemos foi importante no primeiro jogo, chegamos mais confiantes para o segundo, mas sabemos que não tem nada garantido. A equipe deles é muito intensa, eles chegam muito forte. Sabemos que é o jogo da vida deles, assim como será o nosso também. Temos de ir sempre com os pés no chão, com tranquilidade", declarou.

O Palmeiras defende uma invencibilidade de 15 jogos na temporada. Somando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, são dez vitórias e cinco empates. Além de ter a vantagem na Copa do Brasil, o Verdão lidera o torneio de pontos corridos e seu grupo no torneio nacional.

"É um momento bom nosso. O principal objetivo é estar na liderança e manter essa constância até o final do ano. Sabemos que não é fácil por 'n' motivos: calendário de jogos, às vezes acontece ter lesão, desfalques... Então estamos cumprindo o que foi combinado entre nós e é manter a constância. É o que o Abel fala: 'o importante é chegar ao final do ano e comemorar com título'", destacou.

Com a possibilidade de Abel Ferreira escalar uam equipe alternativa para enfrentar o Jacuipense, Lucas Evangelista disputou 24 jogos, sendo três como titular.

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