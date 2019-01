Estreante Felipe Pires cita físico e vê empate normal na estreia

Dos seis reforços contratados pelo Palmeiras para 2019, apenas Felipe Pires participou do empate por 1 a 1 contra o Red Bull. Satisfeito com a chance de estrear logo na primeira rodada do Campeonato Paulista, o atacante encarou o resultado deste domingo de forma natural e lembrou que o elenco ainda não está na forma física ideal.

Após cruzamento de Gustavo Scarpa pela direita, o centroavante Miguel Borja usou a cabeça para vencer o goleiro Júlio César no meio da área e inaugurar o marcador. Ainda no primeiro tempo, Jobson empatou para o Red Bull ao pegar a sobra de desarme de Thiago Santos.

“Infelizmente, os três pontos não vieram. É normal, jogo de estreia. Não estamos bem fisicamente, treinando há 16 dias. Em um calor desses, é complicado jogar contra uma equipe que vem treinando há três meses. Um time muito bom, que toca a bola e fica com a posse”, disse Pires ao Premiere.

Colocado no lugar de Gustavo Scarpa no intervalo, o atacante quase participou de um lance decisivo no começo do segundo tempo. Lançado por Bruno Henrique na direita, ele escorou de cabeça e Borja completou para o gol, mas a arbitragem marcou impedimento de Pires corretamente.

“Desde que cheguei, estou treinando muito bem. Graças a Deus, fui coroado com a estreia hoje, o único dos reforços a estrear. É continuar trabalhando e dando meu máximo para entrar em mais jogos. Semana que vem, tem mais”, declarou Felipe Pires.

Integrante do Grupo B do Campeonato Paulista, o Palmeiras marca seu primeiro ponto e iguala o São Bento, que também estreou com empate, contra o Botafogo-SP. Pela segunda rodada, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o time alviverde enfrenta o Botafogo-SP, no Allianz Parque.