Esposa encontra pedaço de vidro nas costas de Felipe Melo

Mais de 12 horas após estar no ônibus do Palmeiras atingido por pedras antes da partida contra o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores da América, Felipe Melo tinha um pedaço de vidro nas costas. A afirmação é da esposa do atleta, Roberta Nagel, que publicou um vídeo em sua conta no Instagram relatando e lamentando o caso.

“Abracei o Felipe agora e olha o que encontrei, gente! Nas costas dele. Lamentável, né? Um caquinho de vidro. Imagina na hora do jogo o que não tinha no corpo dele”, disse Roberta Melo no vídeo.

Na noite de quarta-feira, o ônibus que transportava a delegação do Palmeiras da Academia de Futebol para o Allianz Parque foi atingido por pedras e garrafas. Uma das pedras quase acertou o diretor Alexandre Mattos e alguns jogadores, líderes do elenco, foram às lágrimas no vestiário antes da partida.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em contato com a Gazeta Esportiva, membros da Polícia Militar afirmaram que não tinham conhecimento do ataque. Um dos policiais, inclusive, relatou que “se ocorreu, foi fora do cerco montado” pelas autoridades.

No entanto, as imagens mostram que, no momento do ocorrido, a Polícia Militar já estava presente escoltando o ônibus do Palmeiras. Normalmente, a delegação palestrina chega ao estádio pela Rua Padre Antônio Tomás, caminho oposto ao realizado nesta tarde e que faria com que o ônibus não passasse pelo percurso em que foi alvejado.