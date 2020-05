Equipe de Felipe Melo vence torneio beneficente de futebol virtual

O time de Felipe Melo se sagrou campeão do torneio “Todos Por Um!”, competição beneficente de futebol virtual, feita para arrecadar fundos destinados à ONG G10 das Favelas, e seus projetos sociais de combate à pandemia do novo coronavírus

O zagueiro do Palmeiras estava representado pelo filho Davi Melo, que venceu a final deste domingo contra Grummy, jogador de polo aquático, por 1 a 0. David escolheu a Juventus, ex-time do pai, para comandar. O adversário foi o PSG.

A partida foi bastante equilibrada. Coube ao craque Cristiano Ronaldo decidir, no início do segundo tempo, com um chutaço no ângulo, sem chances para o goleiro Keylor Navas.

“O Davi se dedicou muito. Vi ele treinar todos os dias e estou muito contente com esse título. Quero agradecer a todos. O intuito maior era ajudar as pessoas e acho que conseguimos isso. Estou muito feliz pelo Davi”, revelou Felipe Melo.

A estimativa é que o valor arrecadado seja próximo de R$ 1 milhão. Além do palmeirense, outros jogadores brasileiros disputaram o torneio, como Everton Ribeiro, Nenê, Matheus Henrique e Cristiane.

Confira o placar de todos os jogos do torneio:

Oitavas de final

11/05: Cristiane 1 x 5 Renê

11/05: Wallace 0 (1) x 0 (2) Grummy

12/05: Matheus Henrique 1 x 2 Guilherme Costa

13/05: Gabriel 0 (3) x 0 (1) Osvaldo

13/05: Everton Ribeiro 2 x 0 Nenê

14/05: Andressa 0 x 1 Davi Melo

14/05: Vina 2 x 1 Pablo

14/05: Ferrão 0 x 1 Guga

Quartas de final

15/05: Renê 1 x 2 Grummy

15/05: Guga 2 x 3 Guilherme Costa

16/05: Everton Ribeiro 3 x 1 Gabriel

16/05: Davi Melo 2 x 1 Vina

Semifinais

17/05: Grummy 1 (4) x 1 (2) Guilherme Costa

17/05: Everton Ribeiro 3 (2) x 3 (4) Davi Melo

Final

17/05: Grummy 0 x 1 Davi Melo