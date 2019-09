Envolvido em lance do VAR, Willian evita reclamar da arbitragem

O empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Internacional, registrado na tarde deste domingo, terminou de maneira polêmica no Estádio Beira-Rio. Autor do gol de empate e envolvido no lance que determinou a anulação da virada do time alviverde, o atacante Willian evitou reclamar do árbitro Braulio Machado.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique recebeu de Lucas Lima e mandou para as redes. Após rever o lance pelo monitor do VAR, no entanto, o árbitro marcou toque de Willian na origem da jogada, em que o atacante palmeirense disputa a bola com Klaus.

“Na hora em que protegi a bola, em nenhum momento senti bater na minha mão, mas vamos pela verdade da forma que ele viu no VAR. Paciência. Tem o VAR para isso. Não é porque seria a nosso favor que devemos crucificar o árbitro pela forma que interpretou”, disse Willian, na saída do gramado, ao Premiere.

No primeiro tempo, amplamente superior, o Internacional dominou a partida e saiu na frente em cabeça de Patrick. Na etapa complementar, o Palmeiras voltou melhor, empatou com um golaço de Willian e quase conseguiu a virada no Estádio Beira-Rio.

“Fico feliz pelas circunstâncias do jogo, pela forma que o Inter dominou e se impôs no primeiro tempo. Sabíamos que tinha que melhorar muito para poder, pelo menos, empatar. Fui feliz no chute e fico feliz. Valorizar a entrega do grupo”, declarou Willian, sem grande animação.

Com o empate, o Palmeiras chegou aos 46 pontos ganhos e segue com três a menos do que o líder Flamengo. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time defendido por Willian volta a campo para encarar Atlético-MG às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque.