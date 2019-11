Empate aumenta série invicta do Palmeiras com mando no Brasileiro

Impossibilitado de atuar no Allianz Parque, o Palmeiras resolveu sediar o jogo contra o Corinthians no Estádio do Pacaembu. Com o empate por 1 a 1 contra o arquirrival, o time alviverde rompeu a marca de 30 jogos consecutivos sem derrota como mandante no Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras perdeu em casa pelo torneio nacional pela última vez em 26 de maio de 2018, data em que acabou derrotado por 3 a 2 pelo Sport, no Allianz Parque. Desde então, construiu um retrospecto de 31 partidas seguidas sem derrota (26 vitórias e mais cinco empates).

Sob o comando do recém-chegado técnico Mano Menezes, o Palmeiras conseguiu superar uma marca lograda durante os anos 1980. Entre 1985 e 1987, o time alviverde passou exatos 27 jogos seguidos sem derrotas como mandante no Campeonato Brasileiro.

A força dentro de casa é um dos trunfos do Palmeiras nesta temporada. Em 31 jogos na condição de mandante, o time palestrino acumula 23 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, com 60 gols marcados e 12 sofridos. Os dois únicos tropeços foram contra Corinthians (Campeonato Paulista) e Grêmio (Copa Libertadores).

Com o empate no Derby, o Palmeiras perdeu a chance de pressionar o Flamengo e chegou apenas aos 67 pontos. O time rubro-negro enfrenta o Bahia às 18 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Maracanã, e pode ampliar sua vantagem para 10 pontos.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo às 16 horas (de Brasília) de domingo para enfrentar o Bahia, no Estádio da Fonte Nova. O técnico Mano Menezes contará com a volta de Lucas Lima, livre de suspensão, e também deve ter Felipe Melo, amparado por efeito suspensivo.