Emboscada a ônibus, torcedores palhaços e ameaça de sair: relação entre Palmeiras e Felipão estremece

O Palmeiras foi campeão brasileiro há pouco mais de cinco meses, mas a relação entre torcida e o time comandado por Luiz Felipe Scolari está mais tensa do que nunca. A emboscada de torcedores ao ônibus do clube antes de um jogo pela Copa Libertadores e a irritação com os críticos, aos quais o treinador chamou de “palhaços”, estremecem o vínculo.

Há cerca de duas semanas, o ônibus que transportava a delegação do Palmeiras da Academia de Futebol para o Allianz Parque foi atingido por pedras e garrafas antes da partida contra o Junior Barranquilla. O ataque aconteceu três dias após o Palmeiras ser eliminado pelo São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, nos pênaltis.

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, negou estar envolvida no caso. Em nota oficial, o clube chamou de “covarde” e “lamentável” o ato, além de classificar os envolvidos como “vândalos”. A Gazeta Esportiva apurou, inclusive, que alguns líderes do elenco choraram no vestiário pelo ocorrido e o clima de incredulidade fez com que Felipão cogitasse sequer entrar em campo.

O caso foi lenha na fogueira para o que ocorreu na última quinta-feira. Felipão discutiu com torcedores que o xingavam e ofendiam os atletas após a goleada sobre o Melgar, pela Libertadores, em duelo em Arequipa, no Peru. O treinador chamou os insatisfeitos de palhaços, cogitou deixar o comando do clube caso seja a vontade da torcida e afirmou que sequer cobraria do clube o valor da multa rescisória.

Com o início do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de Felipão precisa deixar de lado as rusgas com a torcida para caminhar no objetivo de conquistar o bicampeonato nacional. A estreia acontece neste domingo, contra o Fortaleza, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.