Em seu primeiro treino no Palmeiras, Mano já mira confronto contra Goiás

A era Mano Menezes no Palmeiras começou na tarde desta quinta-feira. Depois de conceder sua primeira entrevista coletiva vestindo o manto alviverde, o treinador realizou seu primeiro trabalho na Academia de Futebol.

A comissão técnica, após rápida conversa com os jogadores, organizou uma atividade visando desenvolver o raciocínio rápido e diminuir os espaços no sistema defensivo. Mano ainda simulou alguns cenários que o Verdão pode encontrar na partida deste final de semana, quando enfrenta o Goiás, no Estádio Serra Dourada.

Para o confronto válido pela 18ª rodada do Brasileirão, o novo comandante terá que lidar com alguns desfalques importantes. Recuperando-se de uma cirurgia na coxa direita, Mayke ainda não foi liberado pelo departamento médico. Além dele, Weverton, Gustavo Gómez e o atacante Angulo foram convocados para suas respectivas seleções e, por conta disso, não estarão na lista de relacionados.

O Palmeiras é o atual quinto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos somados.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com