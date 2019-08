Em recuperação de entorse, Borja publica vídeo de atividades físicas no Palmeiras

Fora do clássico contra o Corinthians, o atacante do Palmeiras, Miguel Borja publicou um vídeo no Instagram, em que aparece realizando atividades físicas na Academia de Futebol nesta segunda-feira. O colombiano se recupera de um entorse no tornozelo, sofrido na classificação sobre o Godoy Cruz, na última semana, pela Libertadores.

Em sua conta na rede social, o jogador publicou três videos em que aparece correndo em esteiras. O jogador havia reencontrado o caminho dos gols, marcando nos jogos de ida e volta das oitavas de final da competição continental, mas a lesão forçou a interrupção da boa fase.

Sem condições de entrar em campo contra o Corinthians, no último domingo, Borja deu lugar a Deyverson, que foi participativo e deu assistência para o gol de empate de Felipe Melo.

O Palmeiras não anunciou o período de recuperação do colombiano. Além dele, Vitor Hugo e Henrique Dourado trabalham a parte física para realizarem as suas reestreias com a camisa do Palmeiras.

