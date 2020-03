Em quarentena, Felipe Melo faz vídeos treinando com companheiro palmeirense

A rotina de treinamentos do Palmeiras na Academia de Futebol está suspensa, por causa da pandemia do coronavírus. Apesar da suspensão das atividades, Felipe Melo usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira para mostrar que estava realizando treinos, acompanhado de seu companheiro de time, o lateral-direito Marcos Rocha.

Nas publicações, além dos atletas alviverdes, aparecem a esposa de Felipe Melo, Roberta Nagel, e Luke, filho do meio-campista.

Felipe Melo e Marcos Rocha são considerados titulares do Palmeiras. Os dois atuaram entre os 11 inicias na duas últimas partidas do Verdão- na vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, pela Libertadores, e no empate de 1 a 1 diante da Inter de Limeira, pelo Paulistão.

Até a paralisação em função do Covid-19, o Palmeiras fez 12 partidas em 2020, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Hoje, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo é a segunda colocada no grupo B do Campeonato Paulista, líder da chave B da Libertadores, além de ter conquistado o título da Copa Flórida na pré-temporada.