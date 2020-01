Em jogo de masters, Palmeiras vence o Corinthians na Flórida

O time de masters do Palmeiras venceu o masters do Corinthians por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira, na Flórida, em jogo organizado pela Copa Flórida, competição em que os dois paulistas estão participando profissionalmente, em pré-temporada. Zinho, duas vezes, e Rivaldo marcaram os gols do Alviverde, enquanto Adriano descontou.

A partida teve dois tempos de 15 minutos e contou com diversos ídolos das duas equipes, como Ronaldo Giovanelli, Renato Abreu, Marcelinho Carioca e Neto, do lado alvinegro, e Rivaldo, Zinho, Edu Dracena e Denílson para o Verdão.

FIM DE JOGO!

Com dois gols de Rivaldo e mais um de Zinho, vencemos o Derby por 3 a 1! ⚽️⚽️⚽️#FloridaCup #ReadyForUniversal pic.twitter.com/uhHEwapi1n — SE Palmeiras (@Palmeiras) 16 de janeiro de 2020

Zinho foi o destaque do Derby, anotando dois tentos. Apesar de ser uma das maiores rivalidades do futebol mundial, o clima entre os jogadores estavam bastante leve. Em diversos lances, os atletas das duas equipes se abraçaram.

Pela mesma Copa Flórida, os times profissionais entram em campo pela segunda e última vez no próximo sábado. O Palmeiras enfrenta o New York City, dos Estados Unidos, às 16h, enquanto o Corinthians duela com o Atlético Nacional, da Colômbia, às 19h30.