Em jejum, Palmeiras tenta manter freguesia do São Paulo na arena

O Palmeiras teve desempenho decepcionante nos clássicos durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na tentativa de marcar os primeiros pontos contra um rival regional no torneio, o time alviverde encara a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo o São Paulo, que virou freguês jogando no reformado Estádio Palestra Itália.

Em seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro 2017, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo próprio São Paulo, no Morumbi. Em seguida, caiu diante do Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. Para completar, no Palestra Itália, acabou derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians.

Enfrentar o São Paulo na arena pode ser a situação ideal para encerrar o jejum de clássicos na atual edição do torneio nacional. Em quatro jogos contra o rival desde a reabertura do Palestra Itália, realizada em novembro de 2014, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento, com 12 gols marcados e apenas um sofrido.

A série de clássicos contra o São Paulo na arena é marcada por dois golaços, ambos por cobertura. No Campeonato Paulista 2015, o meia Robinho, hoje emprestado ao Cruzeiro, encobriu Rogério Ceni. Na última edição do Estadual, o atacante Dudu fez o mesmo com Denis. Ambos foram presenteados com placas pelo clube alviverde.

Além de ganhar o primeiro clássico regional no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tenta encerrar uma série de três rodadas consecutivas sem vencer. Em seus últimos compromissos, o time dirigido pelo técnico Cuca decepcionou contra Atlético-PR (0 x 1), Vasco (1 x 1) e Chapecoense (0 x 2).

Com 33 pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro após 21 rodadas completadas. Já o São Paulo vive situação dramática no torneio nacional, já que tem apenas 23 pontos e figura no 17º lugar, dentro da zona e rebaixamento.

Veja os clássicos entre os rivais disputados na arena:

25/3/2015 – Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

28/6/2015 – Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

07/9/2016 – Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

11/3/2017 – Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

Veja os clássicos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2017:

27/05/2017 – São Paulo 0 x 2 Palmeiras (Morumbi)

14/06/2017 – Santos 1 x 0 Palmeiras (Vila Belmiro)

12/07/2017 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians (Palestra Itália)