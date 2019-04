Há 11 anos em jejum, Palmeiras quer terceira final desde 2015

Em busca sua terceira final de Campeonato Paulista desde 2015, o Palmeiras encara o São Paulo a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. O time alviverde conquistou o tradicional torneio estadual pela última vez na temporada de 2008.

Em 2015, sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras encarou o Santos na decisão do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, disputado no Allianz Parque, o time da casa ganhou por 1 a 0. Na Vila Belmiro, a equipe praiana venceu por 2 a 1 e foi campeã ao levar a melhor nos pênaltis por 4 a 2.

O Palmeiras, dirigido por Roger Machado, voltou à final do torneio estadual em 2018 e encarou o Corinthians. Em Itaquera, a equipe alviverde ganhou por 1 a 0. No segundo jogo, marcado pela arbitragem desastrosa de Marcelo Aparecido, o time alvinegro devolveu o resultado e triunfou nos pênaltis por 4 a 3.

Os dois últimos tropeços em decisões aumentaram o longo jejum do Palmeiras no Campeonato Paulista. Em 2008, treinada por Vanderlei Luxemburgo, a equipe alviverde bateu a Ponte Preta por 1 a 0 no Majestoso e por 5 a 0 no antigo Estádio Palestra Itália.

Para ter uma nova oportunidade de findar o tabu, o Palmeiras precisa ganhar do São Paulo na tarde deste domingo, já que o primeiro jogo, disputado no Morumbi, terminou com empate sem gols. Uma nova igualdade no Allianz Parque leva a decisão aos pênaltis.