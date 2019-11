“Green Fraude”: Mancha ironiza Mattos e grupo de 14 jogadores

Insatisfeita com os resultados do Palmeiras na temporada, a Mancha Alviverde resolveu protestar por meio de montagem postada em suas redes sociais na noite desta sexta-feira. inspirada na Black Friday, a principal organizada ironizou o diretor de futebol Alexandre Mattos e um grupo de 14 jogadores.

“Promoção imperdível! Compre um e leve todos”, diz o perfil oficial no Twitter da Mancha Alviverde, com a imagem de notas de dinheiro aladas. No post, a organizada pede as saídas de Alexandre Mattos e do técnico Mano Menezes e chama o presidente Maurício Galiotte de banana.

Na montagem publicada, abaixo da inscrição “Green Fraude” uma figura alusiva ao mineiro Alexandre Mattos aparece trajada com uma camiseta e a frase “Eu amo pão de queijo” em inglês. O diretor de futebol, alvo constante da Mancha Alviverde nos últimos tempos, segura um cacho de bananas em cada mão.

Atrás de uma faixa com a inscrição “Jogadores a preço de banana”, aparecem Luan, Diogo Barbosa, Deyverson, Antônio Carlos, Henrique Dourado, Lucas Lima, Jailson, Edu Dracena, Carlos Eduardo, Jean, Hyoran, Marcos Rocha, Borja e Ramires. Ao fundo, há a seguinte mensagem: “Vamos juntar $$$ para mandar o Mano embora”.

Já fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa o terceiro lugar com 68 pontos ganhos e encerrará a temporada em branco. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 36ª rodada, o time alviverde enfrenta o Flamengo, no Allianz Parque.