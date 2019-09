Em estreia, Mano quebra jejum de 15 meses no Palmeiras

Logo na estreia, Mano Menezes venceu o Goiás e quebrou um jejum de 15 meses. O Palmeiras não virava uma partida desde 2 de junho de 2018, nos 3 a 1 sobre o São Paulo, no Allianz Parque, ainda com Roger Machado.

Mano ainda alcançou o que Felipão não conseguiu na sua última passagem. O treinador multicampeão não virou o placar uma vez sequer em 13 meses.

“Muitas vezes não virou porque não precisou virar. O Palmeiras tem muitas coisas positivas com Felipão, se não não teria sido campeão brasileiro ano passado. Eu tenho muito cuidado e procuro passar equilíbrio aos jogadores nessa hora. É preciso ter a alma que a equipe teve para se entregar, para lutar, porque você ganha muitos jogos na superação, como hoje. E acho que para a gente reconstruir nosso ambiente é fundamental esse espírito”, disse Mano, em entrevista coletiva.

Com os três pontos, o Palmeiras subiu para a terceira colocação, com 33 e uma partida a menos – a ser disputada diante do Fluminense na próxima terça, no Allianz Parque (duelo da 16ª rodada).

O Verdão terminará o primeiro turno no sábado, diante do Cruzeiro, novamente na arena, às 19h (de Brasília).