Em coletiva descontraída, Veron, Menino e de Paula celebram chances no profissional

Os garotos do Palmeiras Gabriel Veron, Gabriel Menino e Patrick de Paulo concederam nesta quinta-feira uma coletiva de imprensa tripla, depois do treino na Academia de Futebol. Bem a vontade, os três comentaram sobre a experiência que vêm tendo no profissional e o espaço que já conquistaram na equipe.

“Nossa base é muito vitoriosa, muitas conquistas. Sabíamos que nossa hora ia chegar. Temos nossa oportunidade e isso abre cada vez mais portas para quem ainda está lá”, afirmou Veron.

“Estamos achando nosso espaço. Encaramos cada treino como o último treino. Damos nosso melhor a cada dia, para que o professor possa olhar e contar com a gente”, completou Menino.

O trio já foi até usado por Vanderlei Luxemburgo na Copa Libertadores da América, nas duas vitórias contra Tigre, da Argentina, e Guaraní do Paraguai. Menino, inclusive, foi titular na primeira rodada, jogando na lateral direita.

“É um sonho de criança realizado. Jogar improvisado eu já estou acostumado, na base joguei muitas vezes. Até de ponta”, disse o jovem.

“Há três anos atrás eu jogava na várzea. Jogar a libertadores me deixa muito feliz, eu e minha família. Entrei no jogo muito a vontade. Minha mãe estava no estádio, até chorou. Passa muita coisa na cabeça, jogar ao lado de caras como Felipe Melo, Dudu, jogadores que eu via pela televisão”, ressaltou Patrick de Paula.

