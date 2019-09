Em clima amistoso, Mano comanda treino antes de enfrentar Goiás

Depois de uma semana conturbada, a sexta-feira amanheceu mais tranquila na Academia de Futebol. Em clima amistoso entre imprensa, jogadores e comissão técnica, Mano Menezes comandou o último treino do Palmeiras antes do confronto deste sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada, às 21 horas (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão.

À moda Felipão, apenas os 10 minutos de aquecimento foram liberados para os jornalistas. Em campo, o diretor de futebol Alexandre Mattos conversou com todos os presentes e deixou o gramado. Após realizar atividade técnica utilizando o campo inteiro, Mano trabalhou bolas paradas e jogadas ensaiadas para encerrar a sessão.

Servindo a Seleção Brasileira, o goleiro Weverton será desfalque para o jogo em Goiânia. Titular absoluto, Gustavo Gómez foi expulso na última rodada e defende o Paraguai, portanto, não estará na lista de relacionados. Angulo serve a seleção olímpica colombiana e também é baixa.

O lateral-direito Mayke ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e não foi liberado pelo departamento médico. A única dúvida para a partida é o volante Felipe Melo, que entrou em campo contra o Flamengo por conta do efeito suspensivo, mas será novamente julgado na tarde desta sexta-feira pela cotovelada no jogador do Bahia.

Diante disso, a provável escalação do Verdão deve contar com: Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

