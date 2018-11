Elenco do Palmeiras ganha festa para comemorar conquista do Deca

O Palmeiras organizou uma festa na noite da última quarta-feira para que o elenco campeão Brasileiro pudesse comemorar a conquista confirmada no último final de semana, após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco em São Januário.

O evento foi realizado em uma casa de shows em São Paulo e contou com a presença de todo elenco alviverde, além do técnico Luiz Felipe Scolari, membros da diretoria alviverde como o presidente Mauricio Galiotte, e a patrocinado do clube, Leila Pereira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Através das redes sociais, vários atletas mostraram alguns momentos da festa, que contou com um show do cantor Rodriguinho e uma performance musical do atacante Deyverson. Em dos vídeos aparece o técnico Felipão recebendo o microfone das mãos do centroavante para comandar a festa.

É um orgulho participar deste momento mais que ESPECIAL!! Muito obrigada a todo elenco pela felicidade que vocês proporcionam para nossos Milhões de Torcedores!!💚💚💚💚💚

.#avantipalestra 🇮🇹🐷 pic.twitter.com/urtdjWoEh7 — Leila Pereira (@lpconselheira) November 29, 2018

Nesta quinta-feira o elenco volta a treinar na Academia de Futebol visando o seu último compromisso da temporada, o confronto contra o Vitória, no Allianz Parque, no próximo domingo. Após a partida será entregue a taça de Campeão Brasileiro ao grupo.