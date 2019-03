Edu Gaspar cita Champions e vê Neres em momento melhor que Dudu

Após o corte de Vinicius Junior por lesão, o técnico Tite resolveu convocar David Neres para defender o Brasil. Na visão de Edu Gaspar, coordenador de Seleções da CBF, o ex-jogador do São Paulo vive um momento superior em relação palmeirense Dudu, que ficou fora da lista.

Pelo Ajax, Neres participou da surpreendente eliminação do poderoso Real Madrid nas oitavas de final da Copa dos Campeões e marcou um gol no triunfo por 4 a 1 alcançado pelo time holandês no Estádio Santiago Bernabeu. Ao falar sobre a convocação, Edu Gaspar citou o torneio continental.

“Hoje, o momento do David Neres é muito favorável. Está jogando uma Champions League, acabou de passar do Madrid e vai jogar outros jogos importantes de Champions. Vem jogando em liga forte”, disse Edu Gaspar à ESPN Brasil, lembrando que Dudu encerrou 2018 em alta.

“Talvez, se fosse no final do ano, ao término do Campeonato Brasileiro, poderia ser o Dudu, porque ele poderia estar vivendo momento melhor que o do David Neres. Então, pesam essas decisões de momento. O Dudu é um cara que nós estamos vendo e merece a importância pelo grandíssimo Brasileiro que fez”, afirmou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com David Neres na delegação, a Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar Panamá e República Tcheca nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Eliminado nas quartas de final do Mundial da Rússia, Tite prepara o time para disputar a Copa Amérioa.

“Quando precisa convocar e vamos jogar daqui a uma semana, pesa o momento de cada um dos atletas”, reiterou o ex-volante do Arsenal. “É um perfil, a gente tem que respeitar o perfil de atleta que o Tite gosta”, acrescentou o coordenador de Seleções da CBF.