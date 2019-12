Sem jogar desde julho, Edu Dracena vai se aposentar ao final desta temporada

Edu Dracena vai encerrar a carreira ao final deste ano. O zagueiro do Palmeiras, de 38 anos, concederá entrevista coletiva na Academia de Futebol nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), quando anunciará oficialmente a decisão de pendurar as chuteiras.

No Verdão há quatro temporadas, Dracena conquistou os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018. Com apenas 17 jogos disputados em 2019, o zagueiro tem, ao todo, 127 partidas e três gols vestindo a camisa palestrina.

Sem jogar desde o dia 27 de julho, no confronto do primeiro turno com o Vasco, o defensor tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro deste ano e o clube não demonstrou interesse na renovação. O goleiro Fernando Prass é outro jogador experiente com vínculo até o término da temporada.

Revelado pelo Guarani, Edu Dracena pode fazer sua despedida do futebol justamente na casa do Bugre. Com o Allianz Parque indisponível por questões comerciais e o Pacaembu vetado por conta do estado castigado do gramado, o Verdão vai receber o Goiás no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra o Esmeraldino, Vitor Hugo, que passará por uma cirurgia na região da virilha, e Gustavo Gómez, com uma lesão muscular na coxa esquerda, são desfalques, o que aumenta as chances do experiente zagueiro jogar.

Além de Guarani e Palmeiras, Edu Dracena defendeu Olympiacos-GRE, Cruzeiro, Fenerbahce-TUR, Santos e Corinthians ao longo de sua carreira. O defensor só não conquistou uma taça pelo Bugre.