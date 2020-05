Edu Dracena defende Lucas Lima e desataca potencial de Veron

Uma das peças mais criticadas pelo torcedor palmeirense é o meia Lucas Lima. Contratado após se destacar com a camisa do Santos, o jogador de 29 anos chegou ao Palmeiras com altas expectativas em 2018. Entretanto, os resultados ainda não aconteceram e o seu espaço no elenco titular foi diminuindo.

Contudo, para o seu ex-companheiro e atual assessor técnico do Palmeiras, Edu Dracena, Lucas Lima é um exemplo a ser seguido no dia a dia. Segundo ele, o meia é um dos que mais se esforça nos treinamentos, mesmo quando não vai para o jogo, e é um dos jogadores mais queridos do grupo.

“Eu sou um torcedor fanático dele, estou torcendo muito para que ele de certo no Palmeiras. É um cara profissional ao extremo, que treina muito. A gente vê o dia a dia dele, o seu esforço, e infelizmente nos jogos as coisas não acontecem da maneira que a gente imagina e gostaria. Não sei se o esquema dificulta para ele, se na partida as coisas não acontecem, as movimentações dos treinamentos… Mas ele é um cara que se cobra muito, está sempre puxando a fila e é muito querido pelo grupo, tanto é que todos o defendem quando há alguma crítica”, contou ao Canal do Nicola.

Por outro lado, o jovem Gabriel Veron, que inclusive foi listado como um dos principais jogadores sub-20 da América do Sul pelo jornal espanhol Ás, vai ganhando cada vez mais moral no elenco. O atleta de 17 anos ganhou sua primeira chance no profissional no ano passado e não decepcionou. Até o momento, soma 10 jogos e dois gols com a camisa Alviverde.

Para o ex-zagueiro, o atacante deve ser uma das principais peças do Palmeiras no futuro, principalmente jogando pelas beiradas do campo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Ele é diferente, eu vejo um futuro brilhante para ele. Lógico que ele ainda tem que amadurecer, ele ainda é novo, mas ele é muito rápido. Teve um dia, ano passado, que ele subiu para treinar com a gente e no coletivo ele deu um tapa na frente e eu pensei ‘vou pegar’, mas ele passou por mim, pelo Luan e foi parar dentro do gol. É impressionante, ele tem uma passada curta, mas tem uma explosão… Vejo um potencial muito grande, ele está no caminho certo. O Palmeiras tem uma joia para ser lapidada e eu acredito muito que ele será titular em um futuro breve. Vejo ele como jogador de lado, de beirada, que vem de fora para dentro”, finalizou.