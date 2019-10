Edu Dracena admite incômodo por não estar jogando: “É ruim só ficar treinando”

O zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras, não entra em campo desde o mês de julho. Sua última partida foi contra o Vasco, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o defensor de 38 anos admitiu estar incomodado com o fato de não estar jogando regularmente, mas afirmou que continua trabalhando para servir de exemplo aos jogadores mais jovens.

“É ruim. Acho que foi o tempo mais longo que fiquei sem jogar, sem contar as lesões. É ruim só ficar treinando, ir lá e só ficar no banco de reservas, mas eu estou pronto, estou treinando e quando ele (Mano Menezes) precisar, pode contar comigo. Sei que o futebol é assim. Isso de ficar no banco de reservas está acontecendo no final da minha carreira. Sempre fui titular em todos os clubes, mas é uma coisa sobre a qual venho aprendendo e com a qual venho sabendo conviver. Sei da minha importância lá dentro. Então, às vezes olham para mim e pensam: ‘se ele, que tem 38 anos e já jogou em vários clubes, está treinando, por que eu, que não ganhei nada, vou ficar de biquinho e não treinar?’. Então, você serve como exemplo para os atletas que estão começando”, declarou o palmeirense.

Perguntado sobre a possibilidade de estar encerrando seu ciclo no Verdão, Edu Dracena tratou de negar. Com 16 partidas disputadas na temporada, ele ainda não jogou sob o comando de Mano Menezes. “Não (está encerrando o ciclo). Eu estou ali esperando a minha oportunidade. Vou respeitar o Mano da melhor forma possível, os jogadores que estão lá. Na hora que ele precisar, estarei à disposição. Até porque sabemos que para um time ser campeão, não são apenas 11 jogadores e, sim, um elenco. E eu vou estar treinando forte, como sempre fiz na minha carreira, para estar à disposição quando ele precisar me usar”, disse.

O jogador ainda comentou a relação com Felipão, que pouco o utilizou na temporada. “Ele me ajudou. É lógico que, em determinados momentos, eu achava que poderia ajudar mais se estivesse jogando, mas em nenhum momento eu faltei com respeito e fiquei bravo. Procurei trabalhar e esperar minha oportunidade. Ele me ajudou e eu aprendi muito com ele. É um cara vencedor e eu tive a honra de trabalhar com ele”, finalizou.

Com Edu Dracena à disposição, o Palmeiras entra em campo na próxima quarta-feira (16), às 21h (de Brasília), quando enfrenta a Chapecoense no Allianz Parque. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 50 pontos. O Flamengo, que soma 58 pontos, está na primeira colocação.