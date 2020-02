Dudu respeita Tite, mas admite frustração por não receber chance na Seleção

O atacante Dudu já se notabilizou como um dos destaques do Palmeiras nos últimos anos, tanto marcando gols, como fazendo grandes jogadas para os companheiros. No entanto, o jogador ainda não conseguiu convencer o técnico Tite que merece uma oportunidade mais sólida na Seleção Brasileira. Em entrevista ao Esporte Interativo, ele falou sobre a falta de oportunidades no time canarinho.

“Não sei, um dia os treinadores tinham que explicar. Desde 2015 eu venho sendo destaque aqui no Brasil e sempre chega um jogador se destaca um, dois ou três meses e recebe a chance na Seleção e a gente aqui do Palmeiras não tem. Mas tranquilo. Às vezes falam que é por eu não fazer muitos gols, mas ano passado fui artilheiro da equipe, terminei como jogador que deu mais passe, sempre estou nas seleções dos campeonatos”, explicou.

Para evitar polêmicas, Dudu colocou que é justo o técnico da Seleção Brasileira contar com nomes de sua confiança para formar a base da equipe. “Sei que os técnicos têm seus jogadores, a prioridade às vezes são jogadores da Europa, mas quando convoca alguns jogador do Brasil e não me convoco fico um pouco triste”.

Por fim, Dudu revelou que o fato de estar longe da Seleção não é uma frustração que abale a sua carreira. “Não tenho essa gana, não vejo como desastre não ir para a Seleção. O importante é estar no Palmeiras, ajudar aqui no dia a dia. Seleção é prêmio no jogador, se um dia vier, legal, caso o contrário tenho minha cabeça tranquila”, encerrou.

