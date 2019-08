Dudu lamenta recuo no final e projeta reencontro pela Libertadores

Dudu foi um dos poucos titulares escalados pelo técnico Luiz Felipe Scolari desde o início no empate contra o Grêmio, registrado na noite de sábado. Escolhido como capitão em Porto Alegre, o atacante lamentou o recuo do time alviverde nos últimos minutos e projetou o reencontro pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Amplamente superior no primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente por meio de Dudu e desperdiçou chances de ampliar. Na etapa complementar, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari se fechou no campo de defesa e o zagueiro David Braz acertou belo chute de longe aos 42 minutos.

“A gente precisa se impor mais, não pode recuar como recuamos no finalzinho. Devíamos ter tirado um pouco o chute do David Braz, mas é continuar trabalhando. Quem o Felipão colocar na terça vai buscar fazer um bom jogo e levar um bom resultado para a casa”, disse Dudu, sobre o reencontro pela Copa Libertadores.

Luiz Felipe Scolari e Renato Gaúcho pouparam alguns de seus principais jogadores no confronto pelo Campeonato Brasileiro. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, novamente em Porto Alegre, Palmeiras e Grêmio terão força total no primeiro jogo pelas quartas de final do torneio continental.

“O Grêmio tem bastante posse de bola quando joga em casa ou fora. É o estilo de jogo deles e nosso estilo é contra-atacar. Acho que vai ser jogo bom e equilibrado, como esse”, projetou Dudu. “Precisamos trabalhar bem nos dois dias que temos para poder fazer um bom jogo”, completou.

Com o revés sofrido neste sábado, o Palmeiras fica com 30 pontos e cai para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo leva vantagem por somar nove vitórias, uma a mais. O Santos lidera com 32 pontos e ainda enfrenta o ameaçado Cruzeiro às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Mineirão.