Dudu espera por reforços para 2020: “Estaremos com um time forte”

Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, nas quartas da Libertadores e da Copa do Brasil e ocupando a terceira posição no Brasileiro, o Palmeiras terminará 2019 sem levantar sequer uma taça. Após a vitória sobre o Goiás, Dudu comentou o ano palestrino e projetou a próxima temporada.

“A gente sabe que o ano não foi como o torcedor queria, como nós queríamos. Está chegando ao final do ano e não conquistamos nenhum título. Esse ano não tivemos esse êxito. Esperamos que ano que vem possamos montar um time forte, que cheguem jogadores que nos ajudem a conquistar esse objetivo. A gente pode ter certeza que ano que vem estaremos com um time forte”, disse.

O triunfo diante do Esmeraldino encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória do Palmeiras. Apesar do alívio, Mano Menezes pagou com seu emprego o mau momento do clube ao ser demitido após a derrota para o Flamengo. Para Dudu, porém, o treinador não é o principal culpado pelo ano em branco do Verdão.

“No Brasil infelizmente é assim. Quando as coisas não vão bem, cai tudo no treinador. Nós temos que assumir a responsabilidade também. Não é só culpa do treinador, do Mattos, muito menos do presidente, tenho certeza que fizeram de tudo para ajudar o Palmeiras a conquistar títulos. A culpa é mais dos jogadores. Temos que ver o que erramos esse ano para não errar ano que vem”, analisou.

Com a vitória sobre o Goiás, o Palmeiras foi aos 71 pontos e igualou a pontuação do vice-líder Santos, mas segue em terceiro por conta do número de triunfos, o primeiro critério de desempate. A equipe fecha a participação no Brasileiro diante do Cruzeiro, neste domingo, ás 16 horas (de Brasília), quando pode rebaixar o rival em pleno Mineirão.

“Acho que vou pegar um pouco da fala do Renato Gaúcho. Não vai ser a gente que vai rebaixar o Cruzeiro. Vamos lá para fazer o nosso melhor, se tivermos que ganhar vamos ganhar, se tiver que empatar vamos empatar. Não é a gente, não era o Grêmio que ia rebaixar hoje, eles não fizeram um bom campeonato. Vamos lá fazer um grande jogo”, finalizou.