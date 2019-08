Dudu cobra explicações da arbitragem: “Eles é que devem dar entrevista”

Em uma partida polêmica, o Palmeiras não conseguiu reencontrar o caminho das vitórias na tarde deste domingo. Diante do Bahia, a equipe de Luiz Felipe Scolari teve Felipe Melo expulso ainda no primeiro tempo por acertar o rosto de Lucca com o braço, viu o adversário ter e converter dois pênaltis marcados com a ajuda do VAR e reclamou de outros lances, entre eles uma possível penalidade já nos minutos finais da do embate, terminado em empate por 2 a 2.

Grande nome do Verdão na partida ao chamar a responsabilidade e marcar dois gols, Dudu não escondeu a irritação com o trio de arbitragem formado por Igor Junio Benevenuto de Oliveira, Sidmar dos Santos Meurer e Ricardo Junio de Souza na saída do gramado.

“Acho que foi um bom jogo, a equipe deles é boa. Quem complicou o jogo foi o juiz. Eles é que devem dar entrevista e explicar o que houve”, disse à Rede Globo, antes de preferir não se alongar no assunto quando questionado sobre qual era a principal reclamação dos palestrinos. “Não, não. Deixa que o pessoal fala lá”, resumiu.

Com o resultado, o Palmeiras segue sem vencer no Brasileirão após a pausa da Copa América, mas diminuiu a vantagem do líder Santos para três pontos. Na próxima rodada, o Verdão viaja até Porto Alegre para encarar o Grêmio, na Arena, no sábado, às 21h (de Brasília).